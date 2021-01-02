وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مكافحة الفساد.. واستدامة التنمية ) : الجهود والتضحيات التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل بلوغ مستهدفات رؤية 2030 بما يحقق جودة الحياة والاستدامة وتنوّع مصادر الـدخل، واستشراف احتياجات ومتغيّرات المستقبل، تلتقي في أُطرها مع تلك الجهود الساعية لمكافحة الفساد، تلك الآفة المعطلة للتنمية، والتي يتم الضرب عليها بيدٍ من حديد من قِبَل الدولة استدراكًا لأهمية ألا يكون للفساد مهما اختلفت أوجهه وتلوّنت أساليبه، موقع في هذه المسيرة.وأضافت أن ما صرّح به مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها، جاءت أبرز القضايا على النحو الآتي: - القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، تم إيقاف لـواء متقاعد من رئاسة أمن الـدولـة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالـها علـى عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ أحد عشر مليون ريال، ودفع الأول مبلغ مليون وستمائة ألف ريال للثالث مقابل ترسية العقد.وبينت أن الأول حصل على مبلغ سبعة ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ ثلاثة وعشرين مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة - القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الـهلال الأحمر السعودي سابقًا، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة ثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألـفًا ومائة ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات، قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة واثنين وعشرين ألفًا وخمسمائة وستين ريالًا.وختمت :فحين نُمعِن في هـذه الـتفاصيل الآنفة، وبقية ما ورد عن تلك القضايا في تصريح المصدر المسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، نستدرك دلالـة أخرى على المشهد الشامل من جهود المملـكة في سبيل مكافحة الـفساد، مهما كانت التفاصيل والحيثيات، والعزم على المُضيّ قُدمًا نحو تحقيق رؤية المستقبل.// انتهى //07:41ت م0010