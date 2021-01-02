الجزائر 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبر له عن سعادته بعودته إلى الجزائر، بعد رحلة علاجية بألمانيا من فيروس كورونا استغرقت شهرين.واهتمت باستئناف الرئيس تبون نشاطه الاعتيادي ، واجتماعه الأمني مع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة والمصادقة على ميزانية الدولة للعام 2021 و إصداره مرسوما رئاسيا لبدء سريان الدستور الجديد للبلاد اعتبارا من الأول يناير.وواصلت صحف السبت رصد الوضع الوبائي في الجزائر، مخبرة عن تواصل تراجع عدد الاصابات اليومية بفيروس كورونا، مع اقتراب موعد اطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس .و تطرقت دوليا إلى خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن من الشراكة، مبينة بأن الخروج استغرق مفاوضات طويلة امتدت إلى أربع سنوات ونصف السنة، إذ ستتوقف لندن عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين أراضيها و27 دولة في الاتحاد.//انتهى//09:06ت م0011