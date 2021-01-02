القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمشروع الطريق الدائري الأوسطي وبعض المحاور ، وتأكيده على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية والهندسية العالية.ونشرت تأكيد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أن الهجوم على الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن الدولي يعد انتهاكًا قد يرتقي إلى جريمة حرب، وتشديده على أنها محاولة لعرقلة جهود تحقيق السلام في البلاد.وعرجت صحف السبت على الوضع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى استمرار الجهود الدولية الرامية إلى طي صفحة الحرب وسط آمال بخروج المسلحين الأجانب وفقًا لاقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.وسلطت الضوء على منح منظمة الصحة العالمية لقاح "فايزر- بايونتيك" لمكافحة كورونا موافقتها الأولى للاستخدام الطارئ مما يفتح الطريق أمام الكثير من الدول الراغبة في استخدام اللقاح وتحول قدرتها دون اختباره بشكل دقيق.وتطرقت صحف مصر في متفرقات أخرى، إلى إصابة 3 أشخاص في حادث طعن وسط لندن، وإخلاء مطار في نيوزيلندا بعد تهديد بوجود قنبلة، والحرائق التي اندلعت في عدد من المنازل بألمانيا جراء إطلاق الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد.// انتهى //09:32ت م0012