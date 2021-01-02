القاهرة 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر12 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات 8ر650 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10845.26 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.35% مسجلاً 2145.15 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 4.16% لينهي التعاملات عند مستوى 3097.82 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 11.8 مليار جنيه من خلال تداول 2.536 مليار ورقة منفذة على 202 ألف عملية.// انتهى //09:54ت م0013