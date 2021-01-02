رام الله 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن مناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة غيرتِ المسارَ التاريخيَ المظلمَ لنكبةِ عامِ 1948، إلى مسارٍ حَمَلَ الأملَ بقدرةِ الشعبِ الفلسطينيِ على تحقيقِ أهدافهِ بالحريةِ والاستقلالِ الوطنيِ والكرامة بحولِ اللهِ وقدرتهِ.وسلطت الضوء على إصابة عشرات الفلسطينيين إحداها حرجة خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي مسيرات الجمعة واقتلاع أشجار زيتون، والمصادقة على إنشاء متنزه للمستوطنين فوق مئات الدونمات بالقدس، واقتلاع 300 شجرة غرب سلفيت.ونشرت صحف اليوم إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ارتكبته عناصر استيطانية متطرفة على مركبة مواطن مقدسي وهو بداخلها .وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت الصحة الفلسطينية تسجيل 18 وفاة و 1450 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و تعافي 2088 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.وألقت صحف السبت الضوء على فتح بريطانيا أمس صفحة جديدة في تاريخها بعدما أنجزت خروجها الكامل من الاتحاد الأوروبي، حيث توقفت عن تطبيق قواعد الاتحاد مع انسحابها من السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي، وانتهت حرّية التنقّل لأكثر من 500 مليون شخص بين بريطانيا و 27 دولة في الاتحاد.وتطرقت إلى تولّي البرتغال، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفا لألمانيا.// انتهى //11:21ت م0015