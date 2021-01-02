بغداد 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسنشرت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت تقارير صحفية أجملت أبرز الأحداث العالمية خلال عام 2020 , السياسية والاقتصادية والأمنية والوبائية, وفي مقدمتها جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف النشاطات الإنسانية على امتداد الكرة الأرضية.و أبرزت اليوم البيان الذي أصدرته خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية عن معالجة فريق المتفجرات بوزارة الداخلية لغماً بحرياً ملتصقاً بسفينة مؤجرة من شركة تسويق النفط الوطنية العراقية قرب محطة انتظار السفن بالمياه الاقليمية العراقية .وتطرقت صحف بغداد إلى الوضع الأمني والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لمتابعة نشاط "داعش " الإرهابي في ريف محافظة كركوك.وتناولت تطورات الوضع الوبائي في البلاد ,مبرزة إعلان وزارة الصحة العراقية أمس تعافي 1976 مصابا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.// انتهى //11:22ت م0016