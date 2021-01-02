الخرطوم 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تلقي رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن ،عدداً من برقيات التهنئة من عدد من الملوك والشيوخ السلاطين واصحاب السمو ورؤساء حكومات، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال .وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ،أن السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية ومن دونه لن يتحقق استقرار و تنمية و توافق على دستور دائم ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة.ونقلت عن رئيس المفوضية السودانية للحدود معاذ محمد تنقو،قوله إن الخلاف مع إثيوبيا لم يكن بشأن ترسيم الحدود، إذ تم ترسيمها ووضع العلامات وأخذ الإحداثيات منذ عام 1903 وفق اتفاقية تم إبرامها بين بريطانيا وإمبراطور الحبشة، لافتاً إلى أن التفاوض يتمثل في إعادة ترسيم الحدود وتكثيف العلامات حتى يراها المواطنون في البلدين .ولفتت الانتباه إلى إصابة 18 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.وسلطت صحف السودان الضوء على تأكيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا خوسيه ساباديل أن الاتحاد يسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار فى ليبيا، لتحقيق الاستقرار والتحضير للانتخابات .// انتهى //11:24ت م0017