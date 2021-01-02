اديس ابابا 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في القارة الإفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل إلى 2759313 إصابة .وأوضح المركز في بيان له أن إجمالي وَفَيَات الفيروس بلغت 65480 حالة ، مقابل شفاء 2289156 حالة .وبين أن قائمة البلدان الأكثر تضررًا من المرض شملت جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وتونس وأثيوبيا ، فيما سجلت جنوب إفريقيا النسبة الكبرى لعدد الإصابات التي بلغت 1057161 إصابة .// انتهى //12:34ت م0021