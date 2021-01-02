إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تجديد رئيس الوزراء عمران خان دعوته لأحزاب المعارضة إلى حل الخلافات السياسية عبر المفاوضات وإنهاء الأزمة السياسية داخل البرلمان .واهتمت بتبادل باكستان والهند قوائم المنشآت والمواقع النووية لتجنب الحوادث العرضية في هذا الميدان ولحمايتها من أي هجوم أثناء أي حرب يمكن أن تندلع بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.وأشارت إلى اتفاق باكستان وجيبوتي على تعزيز التعاون الثنائي في المجال البحري وخدمة الموانئ، واتفاق باكستان والصين على سرعة تنفيذ المشاريع الملحقة بمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وأخبرت عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بشكل قياسي خلال شهر ديسمبر المنصرم .وتابعت مساعي الحكومة الباكستانية لتأمين لقاح فيروس كورونا من الصين، وباقي الشركات المنتجة له للحد من انتشار الفيروس في البلاد.وعرجت على تأثر جدول الرِّحَلات الجوية وحركة السير في المناطق الوسطى من باكستان بسبب الضباب الدخاني الكثيف المصاحب لموجة البرد .و تناقلت احتجاج أفغانستان على سوء تعامل السلطات الإيرانية مع اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران .ونشرت أنباء تسجيل الهند قفزة قياسية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.// انتهى //12:34ت م0022