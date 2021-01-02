إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2184 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 484362 حالة، منها 35130 حالة نشطة .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1745 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 438974 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10258 حالة وفاة.// انتهى //13:07ت م0024