تونس 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على تطور الوضع الوبائي في تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي عرف عدد إصاباته ازديادا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة .وتناقلت في السياق دعوة السلطات الصحية في البلاد إلى ضرورة الالتزام الكبير بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الدولة من أجل الحد من انتشاره .واهتمت ضمن تطورات الملف الليبي باقتراح الأمين العام للأمم المتحدة إرسال قوات دولية لحفظ السلام ، وذلك على خلفية ارتفاع منسوب المخاوف من اندلاع صراع عسكري جديد في ليبيا خاصة في سرت والجفرة.كما تطرقت إلى تأكيد مسؤول في مجال مكافحة الأمراض في الصين إنه لا دليل على أن سلالات فيروس كورونا الجديدة ستؤثر على مفعول لقاح أجازته الصين للاستخدام العام، مشيرة إلى أن الصين منحت ترخيصا للقاح الذي أنتجته وحدة تابعة لشركة سينوفارم التي تدعمها الدولة، بعد يوم من أنباء عن رصد أول حالة إصابة بسلالة منتشرة في بريطانيا، لشخص قادم من الخارج.وتناقلت صحف تونس ما أظهرته بيانات رسمية بريطانية من أن بريطانيا سجلت 53285 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ،وذلك في رابع يوم على التوالي تتخطى فيه الإصابات الجديدة 50 ألفا، مع رصد 613 وفاة إضافية بالمرض.// انتهى //13:19ت م0025