عمان 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسبادرت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بتنفيذ تدريب عملي على كيفية أخذ العينات الطبية لفحص ال PCR للمرضى المشتبه بهم بفيروس كورونا (كوفيد - 19).وتم العمل بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية على تدريب كادر من العيادات تضمن 5 من الممرضين ليقوم كل منهم بأخذ عينات عشوائية لمراجعي العيادات مع الأخذ بكافة تدابير ضبط العدوى وإجراءات السلامة العامة.وبلغ العدد الإجمالي للعينات 93 عينة سيتم إرسالها للمختبر التابع لوزارة الصحة الأردنية للكشف عن نتائج العينات.//انتهى//13:56ت م0026