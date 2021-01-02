حجة 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.وجرى خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م، ضخ 1.132.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 760.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 8 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة ، وتنفيذ 28 نقلة لنقل المخلفات من مخيمات النازحين ، استفاد منها 6,320 فردا.//انتهى//14:19ت م0030