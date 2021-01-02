حجة 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وبلغ عدد المستفيدين من قسم الطوارئ 10 مستفيدين، ومن عيادة الباطنية 175 مستفيداً، ومن قسم التوعية والتثقيف 193 مستفيداً، ومن عيادة الصحة الإنجابية 6 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 17 حتى 23 ديسمبر 2020م .كما تم صرفت الأدوية لـ 193 مستفيداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 97 مستفيداً، وبقسم الإحالة الطبية 22 مستفيداً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//14:53ت م0034