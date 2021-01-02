عام / الهيئة العامة للأرصاد تنبه بهطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
السبت 1442/5/18 هـ الموافق 2021/01/02 م واس
الطائف 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 6 مساء.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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