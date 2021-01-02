الطائف 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم ، والطائف ، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 6 مساء.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //15:03ت م0035