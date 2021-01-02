عام / فلسطين تسجل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/5/18 هـ الموافق 2021/01/02 م واس
رام الله 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 25 وفاة وتسجيل 1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوَفَيَات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 119 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 27 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .
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