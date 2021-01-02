الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسيشارك المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، أحد مشروعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، خلال الفترة ما بين 1-14 يناير 2021 في الفعاليات المقامة بمدينة الأمير سلطان الإنسانية، بالمكتبة المتنقلة التي تضم أكثر من 3000 عنوان في الحافلة.وتأتي المشاركة ضمن برنامج مخيم الهوايات، بالشراكة مع جودة الحياة إحدى مرتكزات برامج رؤية المملكة 2030 ، التي تسعى لتحسين جودة الفرد والأسرة، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن.كما تشارك المكتبة في إقامة مسرح قرائي لعدد من المتخصصين في فن قراءة القصة في مسرح القراءة في مدينة الأمير سلطان الإنسانية، وذلك من أجل العناية بالقراءة الحرة لدى الأطفال والشباب خاصة والقراء بوجه عام، وتنمية معارفهم وتوسيعها بقراءة عدد من النماذج القصصية التي تحمل داخلها مجموعة من المضامين الاجتماعية والوطنية التي تنمي الفكر وتحث على البحث والاطلاع.يذكر أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب استهدف خلال عام 2020 أكثر من 100 زيارة في عدد من الحدائق العامة في مدينة الرياض، واستهدف جميع الفئات العمرية وذلك للتشجيع على القراءة بالإضافة إلى إقامة دورة قرائية للفئة المستهدفة من عمر 9- 15 من أجل تنمية أفكارها وزيادة نسبة تلقي المعارف والثقافات.// انتهى //17:33ت م0042