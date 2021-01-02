الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واستعادل فريق القادسية مع مستضيفه فريق الرائد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل هدف الرائد الأول اللاعب "نيكوليتش" عند الدقيقة 15، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 40، في حين سجل للقادسية اللاعب "دانيلو اسبريا" الهدف الأول عند الدقيقة 55، ليضيف زميله "ستانلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 91.// انتهى //17:46ت م0044