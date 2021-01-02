رياضي / تعادل إيجابي بين الرائد والقادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
السبت 1442/5/18 هـ الموافق 2021/01/02 م واس
الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واس
تعادل فريق القادسية مع مستضيفه فريق الرائد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الرائد الأول اللاعب "نيكوليتش" عند الدقيقة 15، ليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 40، في حين سجل للقادسية اللاعب "دانيلو اسبريا" الهدف الأول عند الدقيقة 55، ليضيف زميله "ستانلي" الهدف الثاني عند الدقيقة 91.
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