حفر الباطن 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسقدُمت العيادات الخارجية بمستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن خدماتها لعدد 13064 مراجعاً لعام 2020م ، حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 12754 مراجعاً ، فيما أجرى المستشفى 3600 فحصاً مخبرياً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأشعة 184 مراجعاً ، فيما تم صرف 33438 وصفة علاجية، وفي السياق نفسه نفذ قسم الطب المنزلي 2719 زيارة منزلية.وأبانت صحة حفر الباطن أن عدد المستفيدين من الخدمة الاجتماعية الطبية بالمستشفيات 5813 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات النفسية بالعيادات النفسية في مستشفيات المحافظة 1425 مستفيدا، وبلغ عدد المستفيدين من عيادات اضطراب النمو بمستشفى الولادة والأطفال 333 طفلا.// انتهى //18:19ت م0046