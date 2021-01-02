القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واستعادل فريق سموحة لكرة القدم مع ضيفه سيراميكا كليوباترا دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى ٦ نقاط في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى ٧ نقاط في المركز الخامس.// انتهى //19:00ت م0049