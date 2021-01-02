الأحساء 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأقام ميدان فروسية الأحساء اليوم السباق الحادي عشر للموسم الحالي 1442 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .وتكوّن السباق من ثمانية أشواط، مسافة الشوط الأول 1200 متر، ومسافة الشوط الثاني والثالث والرابع 2000 متر، ومسافة كل من الشوط الخامس إلى الشوط الثامن 1600 متر.وجاءت نتائج الاشواط كما يلي : الشوط الأول حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 3 فاز بالمركز الأول الجواد ( يزعم ) لإسطبل جعفر المحمد، وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية لجميع الدرجات مواليد 2017 فاز بالمركز الأول الجواد ( ينهاك ) لإسطبل محمد الزين، وفي الشوط الثالث إنتاج السعودية وربحت من ( 1-3 ) عمر +5 حصل على المركز الأول الجواد ( شهبان ) لإسطبل سعيد الموسى، فيما جاءت نتائج شوط الكأس الشوط الرابع إنتاج السعودية لجميع الدرجات فقد حصل على الكأس دعم نادي الفروسية للميادين بالرياض الجواد ( شعبان ) لإسطبل ناصر، وأما الشوط الخامس حصن إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر 4 سنوات حصل على المركز الأول الجواد ( الوري ) ‏ لإسطبلات أحمد، وفي الشوط السادس أفراس إنتاج السعودية لجميع الدرجات عمر +3 فقد حققت المركز الأول ( الحريرية ) لإسطبل سعود الودعاني، وفي الشوط السابع مفتوح الخيل العربية إنتاج الوطن + مستورد مواليد 2018 فقد كسب كأس الشوط دعم ميدان الفروسية بالأحساء الجواد ( مزيون الروابي ) ‏ لإسطبل عادل القصيبي.فيما جاء الشوط الثامن أفراس إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح عمر +5 من نصيب الجواد (شبل مدارك) ‏لإسطبل كمال الهلال بجائزة الكأس الثاني من دعم ميدان الفروسية بالأحساء.// انتهى //19:36ت م0051