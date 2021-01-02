الكويت 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واستسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وقام بنقل الرسالة للرئيس المصري معالي وزير الخارجية بدولة الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح ، خلال لقائه اليوم في القاهرة .// انتهى //20:36ت م0059