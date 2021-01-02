الرياض 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسكسب فريق التعاون مضيفه فريق الأهلي، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، بنتيجة 3-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل أهداف التعاون اللاعب عبدالله ساني في الدقيقة 29 من الشوط الأول، ليضيف زميله عبدالله الجوعي الهدف الثاني في الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول سجل اللاعب تاوامبا هدف التعاون الثالث في الدقيقة 45.وبهذه النتيجة رفع التعاون نقاطه لـ 17 نقطة محتلًا المركز السادس، بينما بقي رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الثاني في سُلّم الترتيب.// انتهى //20:42ت م0060