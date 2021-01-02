القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على مضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "جهاز الرياضة العسكري"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 7 نقاط يحتل بها المركز السابع، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.// انتهى //21:20ت م0066