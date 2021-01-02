رفحاء 18 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسنفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م, 10,502 جولة رقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية والمحال التجارية والمسلخ وسوق الأنعام.وأوضح رئيس بلدية رفحاء الدكتور محمد بن هلان الوردة, أن الجولات والحملات الرقابية التي نفذتها إدارات الرقابة الصحية أسفرت عن مصادرة 653 كجم و70 لتراً من المواد الغذائية المتنوعة، ورصد 1,126 مخالفة، طبقت بحقها الإجراءات النظامية، فيما بلغ عدد المذبوحات 42,599 رأساً من الأنعام "ضأن, ماعز, إبل, بقر"، بينما بلغت عدد الإتلافات الجزئية والكلية في المسلخ البلدي 9,318، منها 9,172 جزئياً و146 إتلافًا كليًّا.// انتهى //22:17ت م0073