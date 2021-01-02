القاهرة 18 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 02 يناير 2021 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات، انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.وأشار راضي إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نوّه من جانبه بالجهود المبذولة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مُشيداً بالدعم المصري في مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.// انتهى //23:27ت م0077