أكرا 18 جمادى الاولى 1442 هـ الموافق 2 يناير 2020 م واسانطلقت فعاليات التبادل التجاري الحر لدول القارة الأفريقية، وذلك خلال حفل افتراضي بالعاصمة الغانية اكرا أمس.وتأمل دول القارة تحقيق تكامل اقتصادي بيني بنسبة تناهز 60% بحلول عام 2022، في حين لا تتجاوز النسبة في الوقت الحالي 16%.وعدًت المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونغوي، أنه من الضروري أن تتكاثف جهود القطاعين العام والخاص في القارة معاً حتّى تفي منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية بوعودها.وأفاد الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية وامكيلي مين من جانبه, أن الوقت قد حان لانطلاق المبادلات في القارة في إطار منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية، مع توقيع 54 دولة عضو على هذه الاتفاقية الإطارية، من ضمنها 34 دولة صادقت عليها، وهو ما يعدّ إشارة قوية إلى استعداد أفريقيا لبدء التفاوض على أسس وقواعد جديدة، تضمن سوقاً أفريقية مدمجة.// انتهى //01:08ت م0081