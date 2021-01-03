الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 02 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :فضاء سيبـرانـي آمن للأطفـال.أمير المدينة يوجه بإغلاق منشأة نظمت احتفالاً غير مرخص.سعود بن نايف يوجه بتهيئة المرافق والمتنزهات للزوار.أمير جازان ونائبه يعزيان ذوي الشهيدين الفقيهي والحكمي.أمير تبوك يطلع على الاستعدادات لاستقبال لقاح كورونا.27 ألف فحـص مخبـري جديد.. وتعـافي 182 حـالـة."إغاثي الملك سلمان" يواصل مد يد العون لكل محتاجوزير الصحة يتفقد مركز لقاحات كورونا في جدة.قصف حوثي يردي عدة نساء في الحديدة.المرصد: إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 40 مرة خلال 2020.خطة إسرائيلية لتضييق البناء الفلسطيني في الضفة.كورونا يهدد 2021.بنس يتخلى عن رئيسه.وانغ يي: العلاقات مع أميركا وصلت إلى مفترق طرق// يتبع //06:23ت م0003