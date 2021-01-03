وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( مستهدفات رؤية 2030 الاستثمارية ) : الجهود المتكاملـة للمملكة الـعربية الـسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع «يحفظهما الله» ، في سبيل تحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات الحيوية، هي جهود تعكس ذلك الحرص على تحقيق الجودة المنشودة، والتي تعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا.وأضافت :حين نُمعِن في الحيثيات المرتبطة باعتماد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، الـلائحة التنفيذية لـنظام الاستثمار التعديني، والـتي تشتمل علـى جميع الإجراءات والـضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 ، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية)، وما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية عن كون صدور الـلائحة التنفيذية لـنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الـشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الـدفاع يحفظهما الله ، وإن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، بالإضافة إلى تحقيقها عناصر الاستدامة لـلـقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والـصحة والـسلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين، الأمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، وأن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس - بمشيئة الله- على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد.وختمت:فهذه المعطيات الآنفة الـذكر ترسم أحد أطر ملامح المشهد الشامل لمستهدفات رؤية 2030 والتي تسعى لـتطوير وتنويع الـفرص ومصادر الـدخل، وزيادة الـثقة في الـبيئة الاستثمارية والـتجارية والصناعية في المملكة، بما يتوافق مع احتياجات المرحلـة، ومتغيّرات المستقبل، ويعكس قوة وقدرة الـدولـة، ويضمن تحقيق جودة الحياة في الحاضر، واستدامة مسيرة التنمية الوطنية بثبات نحو بلوغ آفاق رؤية المستقبل.// انتهى //06:35ت م0007