إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مساعي الحكومة الباكستانية لاحتواء الأزمة السياسية من خلال التفاوض مع أحزاب المعارضة لإقناعها على وقف الاحتجاجات وحل الخلافات داخل البرلمان.وتطرقت إلى تنبؤ دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية بتساقط الثلوج بكثافة في المناطق الشمالية من باكستان خلال الأسبوع الحالي.وعرجت إلى مخاوف سلطات الصحة الباكستانية من إمكانية انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا بين الشباب في باكستان.وأشارت إلى مواجهة الاقتصاد الباكستاني العديد من التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا بالرغم من التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد خلال الفترة الحالية.وأخبرت عن تفاقم أزمة نقص الغاز الطبيعي في باكستان بسبب ازدياد الطلب عليه في التدفئة المنزلية.في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان تسجيل بريطانيا رقماً قياسياً جديداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في حين شهدت روسيا تراجعاً طفيفا في الإصابات.// انتهى //07:09ت م0009