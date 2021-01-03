طرابلس 19 جمادى الأولى 1442ه الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن أمتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم الفعالة و البناءة.وقالت البعثة في بيان، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ الحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.وقررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق، إضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي.وشددت البعثة الأممية على أن موعد الانتخابات الوطنية يبقى في 24 ديسمبر 2021 أمرا ثابتا بالنسبة إليها مؤكدة أنه مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.// انتهى //07:21ت م0010