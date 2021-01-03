نيودلهي 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسرخصت الهند للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند أن اللقاح الأول الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.// انتهى //09:16ت م0014