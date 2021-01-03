الخرطوم 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إجراء رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ركز على التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك تطوُّرات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تمّ التوافُق حول استمرار التشاوُر المُكثّف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة.ولفتت الانتباه إلى إجراء الائتلاف الحاكم في السودان مشاورات مكثفة لاستكمال الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، التي سيتم تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك للاختيار من بينها، وإعلان تشكيل الحكومة في موعد لا يتجاوز أسبوعين.ونشرت صحف الخرطوم إعلان الداخلية أنها أوقفت 135متهمًا بالمشاركة في أحداث العنف التي صاحبت احتفالات رأس السنة مساء الخميس الماضي، حيث أودعتهم الحراسات وطالبت المتضررين من الأحداث بولاية الخرطوم بفتح بلاغات لمقاضاة المتورطين.وأخبرت عن مشاركة السودان في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي ستستأنف اليوم،وتناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقي عبر خبرائه للوصوللاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.وعرجت صحف السودان على مطالبة نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، أمس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط لإنهاء أشكال الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية.// انتهى //09:25ت م0015