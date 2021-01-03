القاهرة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الدعم والتقدير للجهود الكويتية الصادقة لتحقيق المصالحة المنشودة، مشددًا على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال مباحثات هاتفية أمس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على دعم مصر الكامل للسودان في جميع المجالات، انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني.وتحدثت صحف القاهرة عن استئناف مفاوضات سد النهضة اليوم بين وزراء المياه في كل من مصر والسودان وأثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، وذلك في محاولة للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية العالقة، وسعيًا للوصول لاتفاق لملء السد وتشغيله.ولفتت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 1407 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 54 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 140878 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 7741 حالة وفاة.وسلّطت صحف الأحد الضوء على تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من تحركات عسكرية إيرانية في الخليج، وكذلك تهديد رئيس المفوضية القومية للحدود في السودان معاذ تنقو، بلجوء بلاده للتحكيم الدولي حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل النزاع الحدودي مع أثيوبيا.ونوّهت إلى انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 33 دولة، ورصد الأردن خمس إصابات بفيروس "كورونا المتحور"، واتجاه لبنان للإغلاق الكامل مجددًا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل وإصابة 17 يمنيًا مدنيًا إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بشارع المطار بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة اليمنية.// انتهى //10:10ت م0019