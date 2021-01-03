نجران 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية في مستشفى الولادة والأطفال في منطقة نجران الخدمات العلاجية والإستشارية لـ (120995) مستفيداً وذلك خلال العام 2020م.وأبانت " صحة نجران" أن قسم طوارئ النساء استقبل 32938 مراجعة، فيما استقبل قسم طوارئ الأطفال 46644 مراجعاً، إضافةً إلى 41413 مراجعاً لقسم العيادات الخارجية في المستشفى.وأضافت أن عدد المواليد خلال نفس الفترة بلغ 7566 مولوداً، كما تم إجراء 4039 عملية جراحية وعمل 949500 فحص مخبري و 34337 فحصاً إشعاعياً، بجانب صرف 442445 وصفة طبية، مشيرةً إلى أن عدد المنومين بلغ 13315 حالة، وعدد مراجعي مركز اضطرابات النمو والسلوك 1196 مراجعاً.// انتهى //10:56ت م0023