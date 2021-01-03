مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسدشن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص اليوم منصة الاستقطاب الذكية، وذلك بمقر الأمانة في مكة المكرمة.وهي منصة جديدة للتوظيف الذكي على مستوى الأمانة تعمل عبر نظام معزز بخصائص الذكاء الاصطناعي، يعمل على مطابقة الوظائف الشاغرة في الأمانة، مع السير الذاتية للباحثين عن عمل والمحملة في النظام.وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني أن النظام الجديد "استقطاب" يعد منصة ذكية للتوظيف، وسيساعد الأمانة والدوائر الحكومية الأخرى على اختيار أنسب المرشحين للوظائف، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستند إلى سجل عمليات البحث والتوظيف السابقة للجهات، ويبني على أساسها توجهات الجهة الحالية والمستقبلية في عمليات البحث عن أنسب الموظفين لاستقطابهم لافتًا أن من شأن نظام التوظيف الإلكتروني الذكي أن يساعد إدارات ومسؤولي الموارد البشرية على إيجاد أفضل المرشحين للوظائف بسهولة وإتقان وكل ذلك يكون إلكترونياً، وذلك في ظل وجود عدد هائل من طلبات التوظيف المستلمة .// انتهى //11:10ت م0025