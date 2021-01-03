جنين 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، شابًّا فلسطينيًّا من بلدة جبع جنوب جنين.وأفادت مصادرُ أمنيةٌ ومحليةٌ في البلدة أن قواتِ الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد محمد حسين علاونة، بعد اقتحام بلدة جبع جنوب جنين ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته، فيما رافق ذلك اندلاع مواجهاتٍ أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، دون وقوع إصابات.// انتهى //11:10ت م0026