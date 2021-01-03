الدمام 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية خطته الميدانية والتوعوية لإجازة منتصف العام، عبر تكليف العدد المناسب من الأعضاء للقيام بالعمل الميداني في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية.وتهدف الخطة إلى القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة في الأسواق والحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمجمعات التجارية والتنبيه لأداء الصلاة جماعة، وتقديم النصح والتوجيه ومعالجة ما يلاحظ من مخالفات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى نشر المصليات المتنقلة في أماكن حضور المتنزهين لإقامة الصلوات ورفع الأذان وتفعيل حملة (الصلاة نور) و(حملة الخوارج شرار الخلق).وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي، على الأعضاء المشاركين أهمية القيام بالعمل والمهام المناط بهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشيراً إلى أهمية تنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي لإجازة منتصف العام وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //11:15ت م0027