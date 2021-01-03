رام الله 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ترحيب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمساعي لإنهاء الانقسام، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.ونشرت مطالبة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي بتشكيل لجنة تحقيق دولية فورية حول ممارسات الاحتلال الإجرامية في الأراضي المحتلة.وتحدثت صحف الأحد عن تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، الذي أشار إلى أن حصيلة ما جرى في الأراضي الفلسطينية في العام 2020م، بأنه كان الأصعب على الفلسطينيين في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 25 وفاة و1064 إصابة جديدة بكورونا و1477 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وتطرقت صحف فلسطين إلى ما اعتبره قائد قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل" اللواء ستيفانو ديل كول، أمس، أن استمرار دعم المجتمع الدَّوْلي للجيش اللبناني عاملٌ حاسمٌ في الحفاظ على السلام والأمن في لبنان.// انتهى //11:36ت م0028