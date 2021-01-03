عرعر19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة في بلدية غرب عرعر, جولات ميدانية على المنشآت التجارية, وذلك للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات الجزاءات على المحلات المخالفة، أسفرت عن تحرير 4 مخالفات ، ومصادرة 3،5 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.// انتهى //12:07ت م0031