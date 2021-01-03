الجزائر 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترؤس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء، مبرزة أنه سيخصص لتقييم حصيلة الأداء لمختلف القطاعات الوزارية خلال العام 2020.وواصلت رصد الوضع الوبائي في الجزائر، مشيرة إلى استمرار تراجع عدد الإصابات والوفيات، حيث تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 262 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة إضافية و216 حالة شفاء جديدة.وأخبرت عن إعلان الرئاسة الفرنسية أمس، مصرع جنديين فرنسيين خلال هجوم مسلح عليهم، في مدينة هاغيناو في مالي.وتحدثت في تقارير أخرى عن معارضة المرشح لرئاسة “الحزب المسيحي الديمقراطي” الألماني، فريدريش ميرتس، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل، قبول لاجئين جدد من المخيمات في اليونان أو البوسنة، داعيًا الاتحاد الأوروبي بأكمله لمساعدة اللاجئين في مواقعهم في البلقان أو في الجزر اليونانية، لأن أبواب ألمانيا لن تبقى مفتوحة.// انتهى //12:29ت م0034