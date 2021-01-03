الرياض 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسيبحث الاتحاد السعودي وضيفه الشباب السعودي عن بطاقة التأهل الأولى، لنهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عندما يلتقيان غدًا الاثنين في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب بالرياض في 2 ديسمبر الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وبالتالي سيدخل الاتحاد المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل السلبي أو 1-1، فيما يدخل الشباب بفرصة الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين ليحجز مقعده في النهائي.وبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز ذهابًا على العهد اللبناني 3-0 في جدة والتعادل إيابًا بدون أهداف في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل الإماراتي ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-1 في دبي وجدة على التوالي، وفي ربع النهائي تعادل ذهابًا مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في جدة، وفاز إيابًا 1-0 في آسفي.في المقابل استهل الشباب مشواره في البطولة بالفوز ذهابًا على شباب الساورة 3-1 في برج بوعريرج وإيابًا 2-0 في الرياض، وفي ثمن النهائي تجاوز شباب الأردن بعد الفوز ذهابًا 1-0 في الرياض والتعادل إيابًا 1-1 في عمّان، وفي ربع النهائي تغلب على الشرطة العراقي ذهابًا 6-0 في الرياض، وإيابًا 1-0 في أربيل.ويقدم الاتحادُ حاليًّا مستوياتٍ كبيرةً ويسجل نتائج إيجابية في الدوري المحلي ونجح في آخر مباراتين في التعادل مع الهلال على ملعب الأخير قبل أن يتجاوز الباطن في حفر الباطن، ويعتبر الفريق حاليًا في أفضل حالاته الفنية والمعنوية وسيدخل المباراة بصفوف مكتملة بحثًا عن بطاقة التأهل.ولا يختلف الشباب كثيرًا عن مضيفه، حيث بدأ يستعيد مستواه وتمكن في آخر مباراتين من الفوز على الباطن والتعادل مع الهلال ويملك أسماءً مميزةً في مختلف الخطوط.يذكر أن المباراة الثانية في نصف النهائي تجمع بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المِصْري علمًا بأن الأخير تقدم ذهابًا على ملعبه 1-0.// انتهى //12:49ت م0035