تونس 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسألقت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم الضوء على الاستعدادات الجارية في تونس لبدء الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية من الأسبوع المقبل، والتي ستنطلق بتكوين فريق عمل مشترك يجمع بين ممثلين من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من ممثلي رئاسة الجمهورية التونسية لبدء المفاوضات الخاصة بالمواضيع ذات الأولوية.وتطرقت إلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي كان بين وزير الخارجية بالحكومة الليبية مع المبعوث الخاص للشرق الأوسط والدول الأفريقية نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، آخر تطورات الوضع في ليبيا حيث أعربا عن رغبتهما في إيجاد تسوية للأزمة السياسية للأزمة الليبية في أسرع وقت ممكن.وتناقلت صحف الأحد إعلان الجيش الجزائري خبر القضاء على 4 إرهابيين خطرين في عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة إرهابية بمرتفعات «قوراية» بمحافظة تيبازة ، وحجزهم لمجموعة من الأسلحة المتنوعة.وأخبرت عن مقتل أكثر من 70 مدنيًّا في هجمات متزامنة على قريتين من قبل مسلحين متمردين في النيجر، بالقرب من المنطقة الحدودية مع مالي.وأشارت صحف تونس إلى توقُّع علماءَ أمريكيين أن تكون سلالة جديدة وصفوها بـ "شديدة العدوى" من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تشبه سلالة بريطانيا المعلن عنها مؤخرًا، قد ظهرت في الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي.// انتهى //12:58ت م0037