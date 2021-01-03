الدمام 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واساستقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر ديسمبر الماضي، 6701 بلاغ إسعافي، منها 48 بلاغًا عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي، أن الفرق الطبية الإسعافية التابعة للفرع قدمت 5768 حالة إسعافية من هذه البلاغات تضمنت 748 حالة ناتجة عن حوادث مرورية و 109 حالات ناتجة عن حوادث دهس و 129 حالة ناتجة عن انقلاب مركبات و 1990 حالة مرضية عادية و 332 حالة مرض معدي و 499 حالة سقوط و 187 حالة نتجت عن حرائق و3 حالات غرق و 106حالات احتجاز و 4 حالات بَتْر و11 حالة نتيجة حروق و 26 حالة ناتجة عن اختناق و147 حالة أزمة قلبية و 232 حالة غيبوبة و867 حالة إغماء و 604 حالات أزمة تنفسية و107 حالات نزيف و 26 حالة ولادة و11 حالة تسمم بالابتلاع وحالَتَي تسممٍ باللدغ و 8 حالات إصابة عمل و 100 حالة توقف قلب وتنفس و 10 حالات ناتجة عن استعمال آلة حادة وحالَتَي تشنج حراري وحالة تسمم بالاستنشاق و7 حالات صعق كهربائي و39 حالة اشتباه جلطة دماغية و4 حالات نتيجة تسرب غاز وحالة نتيجة انهيار مبنى وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى.وأشار إلى أن 3210 حالات من هذه الحالات المسعفة ومن ثم نقلت لمستشفيات المنطقة، و 2451 حالة بالموقع ولم تنقل للمستشفيات،إضافة إلى 107وَفَيَات نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية " رحمهم الله"، داعياً المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ لا قدر الله وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، والتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.// انتهى//13:02ت م0038