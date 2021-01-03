مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال والنساء في موقعين بالمنطقة، ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة ومبادرة " موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم الأحد تقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز الفريع لمدة يوم واحد، وغداً ستقدم الوحدة المتنقلة خدماتها للرجال في مقر مركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة لمدة يوم واحد.يشار إلى أن الوحدات المتنقلة تقدم للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //13:42ت م0047