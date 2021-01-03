مكة المكرمة 19 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 3 يناير 2021م واسدشن محافظ الجموم فهد بن منير القثامي اليوم حملة " الخوارج شرار الخلق", بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري خلال زيارته التفقدية لأعمال هيئة محافظة الجموم وآلية تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق " .وتابع العمري تنفيذ فعاليات حملة (الصلاة نور ) وذلك عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.من جهة اخرى التقى العمري بمنسوبي هيئة محافظة الجموم وأكد أثناء لقائه أهمية بذل مزيد من الجهد الميداني والتوعوي وحث الناس على طاعة الله والبعد عن معاصيه وفق ما جاء في الكتاب والسنة .// انتهى //13:55ت م0049