إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسقتل 11 عامل منجم فحم بعد اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن مسلحين مجهولين شنوا هجومًا على منجم للفحم الحجري في منطقة ماتش بإقليم بلوشستان واختطفوا عددًا من العمال، واقتادوهم إلى جبل قريب، ومن ثم أطلقوا عليهم النار ما أدى إلى مقتل 11 منهم وإصابة أربعة بجروح.وأضافت أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث بناء على بلاغ من أحد العمال الذين نجوا من الحادث، حيث تم نقل جثث القتلى والجرحى إلى المستشفى في مدينة كويتا.ودان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث، الذي وصفه بالعمل الإرهابي الجبان، مضيفًا أنه أمر السلطات المعنية في الإقليم بتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.// انتهى //14:20ت م0052