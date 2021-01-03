عام / 129404 حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان
الأحد 1442/5/19 هـ الموافق 2021/01/03 م واس
مسقط 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واس
أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.
// انتهى //
14:22ت م
0053