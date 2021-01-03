مسقط 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.// انتهى //14:22ت م0053