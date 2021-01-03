رام الله 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 31 وفاة، و1155 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1419 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 86.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 124 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //14:29ت م0055