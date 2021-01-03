جدة 19 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 03 يناير 2021 م واسأبرمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع بنك الجزيرة لتقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للعملاء الراغبين بالاستفادة من الفرص الاستثمارية أو السكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، أن الاتفاقية ستسهم في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في المدينة، وتقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة، الذين يرغبون بالاستفادة من عروض المدينة الاقتصادية.وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار جهود المدينة المستمرة والهادفة إلى مواصلة توفير حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل، وتتماشى مع رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرصاً استثنائية للعائلات والأفراد، المتطلعين للاستثمار ورفع نسبة تملك المواطنين، ببرامج جودة حياة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية للبيئة العصرية.يذكر أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حرصت على تصميم الأحياء السكنية المختلفة لتلبي جميع متطلبات الحياة العائلية والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة مميز، وبحلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة، وتقديم جميع أنواع الدعم السكني والحلول التمويلية الميسّرة للمواطنين، بالتعاون مع شركائها في النجاح من القطاعين العام والخاص ضمن حزمة من البرامج والمشاريع.// انتهى //14:33ت م0058